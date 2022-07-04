За сутки в России выявили 2,8 тыс новых случаев коронавируса

4 июл. 11:42

За минувшие сутки в России выявили 2 866 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 328, в Санкт-Петербурге - 253, в Подмосковье - 193. В Краснодарском крае - 23, в Ставропольском крае - 30, в Крыму - 23, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 16, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 442 625.

Госпитализированы за сутки 568 человек. Выздоровели 2 276 пациентов, за все время - 17 869 964.

Умер за сутки 43 человека, с начала пандемии - 381 306.