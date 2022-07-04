Доллар и евро стремятся к 60 рублям

Доллар и евро в начале сессии обновили максимум к рублю с 20 июня, сообщили на Московской бирже.

Так, рубль ослаб по отношению к доллару до отметки 56,51 рубля за доллар, и 58,9 рубля за евро.

При этом стоит отметить, что курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рубль перешел к ослаблению в настоящее время по двум техническим причинам, одна из которых была известна заранее.

"Я думаю, что прежде всего повлияли действия Центрального банка, который снял несколько ограничений, в том числе разрешил работать с иностранной валютой гражданам, предприятиям и бизнесу. Во-вторых, как и ожидалось, спрос на рубль упал после того, как закончился период выплаты налоговых платежей со стороны предприятий", - пояснил он.

Депутат Госдумы подчеркнул, что государство уделяет пристальное внимание курсовой динамике, поскольку заинтересована в сбалансированном курсе рубля. "Государство, естественно, следит за переукреплением рубля, поскольку оно не играет на руку экономике и снижает поступления в бюджет от экспортных операций. Стоит ожидать, что Центральный банк и правительство продолжат предпринимать шаги, направленные на баланс курсов", - сообщил Анатолий Аксаков.