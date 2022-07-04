Без поставок из России газ в Германии закончится за один-два месяца

4 июл. 11:19

Газа Германии без российских поставок хватит на один-два месяца, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.

"Если мы не получим больше российского газа и получим среднюю по температуре зиму, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, (на срок) от одного до двух месяцев", - констатировал Мюллер.

Газохранилища Германии в настоящее время заполнены более чем на 60%.