МИД Турции: Россия не будет препятствовать операции Анкары в Сирии, но разногласия есть

4 июл. 11:09

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва вряд ли будет препятствовать операции турецких ВС на севере Сирии, несмотря на разногласия.

"Нет, я не считаю, что Россия будет препятствовать. У нас с Россией имеются разногласия по многим вопросам, включая действия в Украине, непризнание Крыма и т.д. Но у нас экономические, политические отношения", - приводит его слова РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что Анкара не получала какой-либо резкой реакции с российской стороны по данному вопросу. "США и Россия не сдержали слово, данное Турции по террористам в Сирии, поэтому нам придется решать вопрос самим. С другой стороны, CША и Россия не имеют права говорить относительно планируемой операции ВС Турции, они не сдержали свое слово", - добавил Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что операция на севере Сирии может начаться в любой момент.