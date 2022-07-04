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Иран намерен достичь соглашения по восстановлению СВПД

Иран намерен достичь соглашения по восстановлению СВПД

Тегеран серьезно настроен на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по телефону с коллегой из Франции Катрин Колонной.

"Путь к дипломатии открыт. Мы настроены серьезно и честно на то, чтобы добраться до конечной точки в достижении стабильного соглашения по восстановлению СВПД", - цитирует Абдоллахияна ISNA. Он добавил, что Иран "всегда придерживался своих обязательств" и ожидает от противоположной стороны подобных действий.

Также, по словам Абдоллахияна, Тегеран позитивно оценивает последний раунд переговоров в Дохе. При этом он подчеркнул, что американская сторона прибыла на встречу "без должного подхода, основанного на инициативе и стремлении к достижению прогресса".

В агентстве указали, что министры, помимо СВПД, обменялись и мнениями по ряду важных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений государств в различных сферах.

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