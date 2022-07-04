Иран намерен достичь соглашения по восстановлению СВПД

4 июл. 11:01

Тегеран серьезно настроен на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по телефону с коллегой из Франции Катрин Колонной.

"Путь к дипломатии открыт. Мы настроены серьезно и честно на то, чтобы добраться до конечной точки в достижении стабильного соглашения по восстановлению СВПД", - цитирует Абдоллахияна ISNA. Он добавил, что Иран "всегда придерживался своих обязательств" и ожидает от противоположной стороны подобных действий.

Также, по словам Абдоллахияна, Тегеран позитивно оценивает последний раунд переговоров в Дохе. При этом он подчеркнул, что американская сторона прибыла на встречу "без должного подхода, основанного на инициативе и стремлении к достижению прогресса".

В агентстве указали, что министры, помимо СВПД, обменялись и мнениями по ряду важных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений государств в различных сферах.