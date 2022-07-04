Отдых в Турции стал на 50% дороже в этом году

4 июл. 11:03

Туристические путевки в Турцию подорожали на 50% по сравнению с 2021 годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов компаний Tez Tour, Level.travel, "Островок" и представителей туроператоров.

В прошлом году тур на двоих на семь дней в среднем стоил 115 тыс рублей, в этом году аналогичный отдых в Турции обойдется в среднем в 172 тыс рублей.

Путевки стали дороже из-за выросших цен на перелеты, что связано как с курсом валют, так и с увеличением продолжительности перелета с трех до пяти часов из-за ограничений, наложенных на российские авиакомпании.

Турецкие отели загружены, большинство отдыхающих - местные, так что цены на оставшиеся номера повышаются. Главным курортом Турции для россиян остается Анталья - 35% купленных путевок, следом идут Кемер - 28%, Сиде - 20%, Мугла - 9% и Белек - 6%.