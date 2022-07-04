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Чем опасен чай со сладостями

Чем опасен чай со сладостями

Регулярное употребление чая со сладостями может привести к нарушению обмена веществ, за которым следует развитие серьезных заболеваний, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

 "Лишние углеводы в сладком будут повышать уровень гормона инсулина в организме, который не выпускает жир из клеток. В организме может возникнуть пониженная чувствительность к инсулину, а это уже развитие диабета второго типа", - приводит слова собеседнике радио Sputnik.

Также Харлов добавил, что углеводы и сахар при количестве, превышающем норму, могут снизить иммунитет и привести к началу воспалительных процессов.

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