Чем опасен чай со сладостями

4 июл. 10:57

Регулярное употребление чая со сладостями может привести к нарушению обмена веществ, за которым следует развитие серьезных заболеваний, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

"Лишние углеводы в сладком будут повышать уровень гормона инсулина в организме, который не выпускает жир из клеток. В организме может возникнуть пониженная чувствительность к инсулину, а это уже развитие диабета второго типа", - приводит слова собеседнике радио Sputnik.

Также Харлов добавил, что углеводы и сахар при количестве, превышающем норму, могут снизить иммунитет и привести к началу воспалительных процессов.