Тестовая экспедиция по маршруту "Кавказ Gran Turismo" стартовала на Северном Кавказе

4 июл. 10:47

Команда проекта "Кавказ Gran Turismo" отправилась в экспедицию по новому межрегиональному туристическому маршруту, который охватывает все семь регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщил первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Христофор Константиниди.

По его словам, маршрут будет доступен для туристов как полностью, так и отдельными частями. "Цель – протестировать маршрут и показать, что всего за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, разносторонней культурой, уникальной природой, национальной кухней и главное – гостеприимными людьми с их ярким темпераментом и традициями. Это действительно уникальный маршрут, максимально сконцентрированный по времени и насыщенности программы", - приводит слова собеседника ТАСС.