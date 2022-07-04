В Ростуризме прокомментировали инцидент с избиением туриста на пляже Сочи

4 июл. 10:43

Поведение сотрудников пляжа "Фрегат" в Сочи, которые избили белорусского туриста недопустимо, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В своем Telegram-канале Догузова подчеркнула, что такое поведение в отношении гостей возмутительно и недопустимо. "Рассчитываю, что власти города предпримут все необходимые действия, чтобы оперативно разобраться в произошедшем и наказать виновных. Также напрашивается вопрос о расторжении договора с пользователем пляжной территории", - отметила она.

В мэрии Сочи сообщили, что пострадавший спортсмен из Минска находится в городской поликлинике, госпитализация ему не требуется, он не находится в реанимации. В департаменте курортов, туризма и потребительской сферы Сочи оценивают поведение сотрудников пляжа недопустимым.

Четверо сотрудников пляжа, избивших молодого человека на глазах отдыхающих, доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.