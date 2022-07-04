Россия откроет границы с 15 июля

4 июл. 10:29

С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение границы, которые были введены весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", - информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Также отменяется требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Беларуси по прилете в Россию. "Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", - уточнили в оперштабе.

С 14 июня были сняты ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.

В настоящее время в России действует распоряжение правительства от 27 марта 2020 года, согласно которому ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.