Косметику и моющие средства могут исключить из параллельного импорта в России

4 июл. 10:16

Зарубежные производители предлагают исключить из перечня товаров на параллельный импорт косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе, следует из письма "Русбренда", пишут "Известия".

Согласно письму, поступившему в Минпромторг, речь идет о товарах, производство которых в России продолжается или бренды самостоятельно ввозят их по прямому импорту. В письме упоминаются косметические бренды Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты" и другие, моющие средства Domestos, Dosia, Tiret, Vanish, Cillit, кофейные капсулы Nescafe и Nespresso.

"Русбренд" считает, что отказ от параллельного импорта данной продукции поможет отсеять контрафакт. Кроме того, по мнению исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, товар, произведенный для другой страны, "могут воспринять как продукцию со сниженным качеством".

В Минпромторге пообещали рассмотреть данное предложение.