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Лукашенко призвал Вашингтон "забыть о разногласиях"

Лукашенко призвал Вашингтон &quot;забыть о разногласиях&quot;

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, предложив забыть про разногласия. По его словам, именно  противоречия раскалывают целые континенты и начать искать выход из небезопасной ситуации.

"Желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе", - приводит поздравление белорусского лидера его пресс-служба.

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