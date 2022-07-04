Лукашенко призвал Вашингтон "забыть о разногласиях"

4 июл. 10:12

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, предложив забыть про разногласия. По его словам, именно противоречия раскалывают целые континенты и начать искать выход из небезопасной ситуации.

"Желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе", - приводит поздравление белорусского лидера его пресс-служба.