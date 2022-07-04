В Грузии стартуют Единые национальные экзамены

4 июл. 10:09

Единые национальные экзамены начались в Грузии со сдачи предмета "Грузинский язык и литература", сообщает Sputnik Грузия.

Экзамены для поступления в вузы продлятся до 22 июля. В этом году на ЕНЭ зарегистрировались свыше 41 тыс абитуриентов.

Желание сдать испытание по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тыс педагогов. Из них около 19,5 тыс зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тыс – на экзамен старшего педагога и более 12,5 тыс – на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.

В грантовом конкурсе студенты смогут принять участие 6 июля. С этого же дня к экзаменационному процессу смогут подключиться и педагоги. Сдать экзамены по предмету и профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.

Экзамены в магистратуру назначены на 26-27 июля.

Стоит добавить, что участвовать в грантовом конкурсе изъявили желание свыше 2,5 тыс студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тыс человек.