Онлайн-распродажа IKEA начнется 5 июля

4 июл. 9:56

Компания IKEA начнет онлайн-распродажу в России 5 июля, приобрести товары сети можно будет в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии, сообщается на официальном сайте.

Заказы можно будет совершать только на сайте компании, через приложение покупка невозможна. Кроме того, во время распродажи остатков товаров не будет снижения цен на отдельные наименования, также не будет скидок по карте IKEA Family.

Купить можно будет как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни.

Доставка товаров будет доступна только в тех городах, где есть IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Уфа и прилегающих к ним территориях (не более 50 км от города).