КБР тряхнуло на 4,7

4 июл. 9:49

Жители Черекского района Кабардино-Балкарии ощутили слабые подземные толчки в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 03:10 мск поступило сообщение о том, что на территории Кабардино-Балкарской Республики ощущались слабые подземные толчки. По информации Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, произошло сейсмособытие магнитудой 4,7 на территории Черекского района, глубина 16 км", - сказано в сообщении.

Отмечается, что информации по жертвам и разрушениям на территории республики нет.