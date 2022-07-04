Россиянин погиб при стрельбе в ТЦ в Копенгагене

4 июл. 9:38

В одном из торговых центров Копенгагена неизвестный открыл стрельбу, в результате погибли трое, среди них россиянин, сообщает Associated Press.

По данным датской полиции, погибли три человека, 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний россиян. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди них две датчанки 40 и 19 лет, а также 50-летний швед и 16-летняя шведка.

Инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен рассказал, что предполагаемый стрелок, 22-летний датчанин, арестован.