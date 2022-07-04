Израиль может возобновить полеты в Турцию

4 июл. 9:29

Израильские авиакомпании могут возобновить регулярные полеты в Турцию после 15-летнего перерыва.

Как пишет Cumhuriyet, страны, в рамках процесса нормализации отношений, планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации. "Они, в частности, предусматривают обсуждение вопросов о налаживании прямых авиарейсов из Израиля, увеличении их частоты и урегулировании вопросов безопасности, на чем настаивает израильская сторона", - приводит данные ТАСС, уточняя, что израильские авиаперевозчики не осуществляют полеты в Турцию с 2007 года, однако турецкие авиакомпании выполняют регулярные рейсы в Израиль.