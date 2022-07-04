Каракалпакстан сохранит суверенитет

4 июл. 9:27

Законодательная палата узбекистанского парламента выступила за сохранение в конституции республики пунктов о суверенитете Каракалпакстана.

Как сообщает РИА Новости, все депутаты проголосовали за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 конституции в текущей редакции.

Напомним, в столице Каракалпакстана Нукусе, 1 июня прошли акции протеста против вносимых поправок. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан". 2 июля глава государства Шавкат Мирзиеев предложил сохранить в действующей конституции пункты о суверенитете Каракалпакии, а также о праве республики на выход из состава страны.