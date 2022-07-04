В Алматы "заминирован" торговый дом

4 июл. 9:18

Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из торговых домов города Алматы поступило в департамент полицию утром. Правоохранители эвакуировали посетителей и работников центра, а также оцепили прилегающую к зданию территорию и дорогу.

По данным центра оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о минировании оказалась ложной.

"Вместе с тем, в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе", - пишет Sputnik Казахстан.