Минфин РФ предложил сократить расходы по госпрограммам

4 июл. 8:51

Министерство финансов РФ предлагает уменьшить бюджетные расходы на госпрограммы и непрограммные направления в течение следующих трех лет на общую сумму около 1,6 трлн рублей.

Как пишут "Ведомости", ссылаясь на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета, в будущем, 2023 году, траты планируется уменьшить на 557 млрд рублей, в 2024-м – на 539 млрд, в 2025-м – на 534 млрд.

Секвестр затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62, и наибольшее сокращение ждет такие госпрограммы, как "Развитие транспортной системы" (390 млрд рублей), "Научно-технологическое развитие" (150 млрд рублей), "Обеспечение обороноспособности страны" (120 млрд рублей).

Уточняется, что решение, от каких конкретно трат стоит отказаться в рамках каждой госпрограммы, будет ее куратор.

В то же время финансовое ведомство предлагает увеличить расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан" – на 936,4 млрд рублей в 2023 году, на 1 трлн рублей в 2024 году, на 1,2 трлн рублей в 2025 году.