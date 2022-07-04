Аграриев ждут новые места для мини-ярмарок на Ставрополье

4 июл. 8:34

Аграрии могут получить новые места на мини-ярмарках на Ставрополье. В настоящее время этот вопрос обсуждается краевым комитетом о пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и местными муниципалитетами.

"Мы пошли по пути предоставления безвозмездной и комфортной возможности реализовывать свою продукцию. В частности, вовлекаем производителей в прямые продажи, исключаем звенность, решаем вопросы экономической и физической доступности продукции. Чем больше местной продукции мы сможем вовлечь на потребительский рынок, тем больше сможем влиять на ценообразование", - рассказал председатель комитета Денис Полюбин.

По его словам, в настоящее время в 15 муниципальных образованиях края созданы и работают более сорока мини-ярмарок, которые провели уже более 800 торговых мероприятий.