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Восемь автомобилей стали жертвами Toyota в Сочи  

Восемь автомобилей стали жертвами Toyota в Сочи  

Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла на  ул. Островского в Сочи, информирует пресс-служба ГИБДД города.

Сообщается, что водитель, управляя транспортным средством Toyota, не избрал безопасную скорость для движения  и врезался в припаркованные автомобили в отсутствии водителей: BMW X6, BMW 5, Infiniti, Land Rover, Lifan, Hyundai, Volvo, Toyota, Range Rover.

"По предварительным данным, пострадал водитель Toyota", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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