Восемь автомобилей стали жертвами Toyota в Сочи  

4 июл. 7:41

Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла на ул. Островского в Сочи, информирует пресс-служба ГИБДД города.

Сообщается, что водитель, управляя транспортным средством Toyota, не избрал безопасную скорость для движения и врезался в припаркованные автомобили в отсутствии водителей: BMW X6, BMW 5, Infiniti, Land Rover, Lifan, Hyundai, Volvo, Toyota, Range Rover.

"По предварительным данным, пострадал водитель Toyota", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.