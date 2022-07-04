Зурабишвили обратилась к оппозиции

4 июл. 7:08

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власть и оппозицию к национальному единству на деле, а не на словах.

"Все мы, на ком лежит ответственность, просто обязаны ответить действиями на ожидания общества, реальным, национальным согласием, сформированным вокруг плана действий, а не только на словах", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Напомним, что "Народное движение", во главе которого стоит молодежная организация "Стыдно", на многотысячной акции 24 июля на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабмина.