Британия конфискует замороженные активы России?

4 июл. 6:55

Британские власти выступают за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины, заявила глава МИД королевства Лиз Трасс. По ее словам, в настоящий момент данный вопрос прорабатывается.

"Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса", - цитирует ТАСС со ссылкой на The Guardian

Далее Трасс отметила, что "скорее всего" будет принят новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы.