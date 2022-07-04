Карлсен оценил победу Непомнящего в турнире претендентов

4 июл. 6:45

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оценил победу россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде, заявив, что тот играет "очень хорошо, использует большинство своих возможностей".

По его словам, было сыграно много интересных партий, из которых россиянин извлек из отличный результат. "Не ожидал его победы. Я считал, что он был слишком недооценен экспертами и букмекерами, но мне все же казалось, что Дин и Фабиано – фавориты. Но Непомнящий действительно здорово справился", - сказал Магнус Карлсен.