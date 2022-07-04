"Роза Хутор" примет фестиваль онлайн-кинотеатров

4 июл. 1:36

В сентябре в горах Сочи на курорте "Роза Хутор" пройдет первый в России фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон", пишет "Интерфакс".

С 18 по 24 сентября крупнейшие российские онлайн-платформы, среди которых START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv, окажут главные сериалы нового сезона. 2022-2023. Представители отрасли обсудят актуальные вопросы, определят вектор развития и взаимодействия.

Онлайн-кинотеатры это "новая индустрия 21-го века, удивительным образом соединившая в себе кино, телевидение и цифровые технологии", отметил гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, комментируя идею создания фестиваля.