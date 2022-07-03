Рыбоводческое хозяйство с радужной форелью и аквакомплекс создадут в Северной Осетии

3 июл. 23:43

Высокотехнологичное рыбоводческое хозяйство по выращиванию радужной форели построят в Северной Осетии, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания Совета по инвестициям под председательством главы региона Сергея Меняйло.

"Поддержку Совета по инвестициям получил и проект по строительству высокотехнологичного рыбоводческого хозяйства компании "Горная Форель". Согласно проекту, в Ардонском районе предлагается создать высокотехнологичное рыбоводческое хозяйство бассейного типа по разведению товарной радужной форели", - цитирует ее сообщение ТАСС.

Планируется, что хозяйство сможет выращивать около 40 т форели в месяц, стоимость проекта - 303,2 млн рублей.

Кроме того, получил одобрение проект по созданию аквакомплекса, куда войдут круглогодичный аква-центр, СПА-центр, ресторан, кафе, бары. На втором этапе там будут построены гостиница и апарт-отель.