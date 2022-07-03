Кверети на западе Грузии станет заказником

3 июл. 21:58

Парламент Грузии поддержал создание в стране новой охраняемой территории – заказника Кверети, который появится в Сачхерском районе (регион Имерети) на площади 14,7 тыс га.

"Территория заказника будет способствовать развитию экотуристического потенциала в регионе. Вместе с тем у местного населения будет возможность в отдельных случаях пользоваться собственностью, природными ресурсами и способствовать уходу за природой и биоразнообразием", - заявила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили, представляя законопроект в парламенте, передает Sputnik Грузия.

Местность отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. Там можно встретить уникальные, редкие виды диких животных, находящихся под угрозой вымирания.

Сейчас в Грузии 87 охраняемых территорий, которые ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Самые популярные из них - Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. На сегодняшний день в Грузии насчитывается 11 Национальных парков.