Монету к 100-летию государственности Чечни выпустит Банк России

3 июл. 21:43

Банк России выпустит памятную монету в рамках празднования 100-летия со дня образования Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В рамках празднования 100-летнего юбилея органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями Чечни проведено 614 мероприятий на территории республики и других регионов РФ. Вместе с тем банком России принято положительное решение о выпуске памятной монеты, а также прорабатываются вопросы издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных юбилею", - говорится в сообщении республиканского лидера.

Также стало известно, что в этом году в регионе планируют организовать световое шоу дронов, провести праздничный концерт, а также открыть олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина.