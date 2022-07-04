Обзор СМИ Кавказа 27 июня - 3 июля

В Карачаево-Черкесии растет объем безналичных платежей. По данным местной газеты "День республики", в первом квартале жители и гости КЧР провели операции платежными картами 11 млн раз на общую сумму 23 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких платежей выросло на 6%, а их объем – на 14%. Заведующая сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по КЧР Индира Алботова отметила, что доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций, совершенных с использованием карт, в республике в первом квартале превысила 87%. Этому способствовало расширение инфраструктуры по обслуживанию платежных карт. В частности, общественный транспорт в республиканской столице полностью оснащен эквайринговыми устройствами. Безналичные операции активно используют туристы, посещающие Архыз и Домбай.

На 1 апреля количество эквайрингового оборудования в республике выросло на 14% по сравнению с той же датой прошлого года, а количество выпущенных в регионе платежных карт – на 11% и превысило 542 тыс. единиц. Региональный проект по повышению доступности финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах реализует отделение Банка России по Карачаево-Черкесии совместно с территориальными органами исполнительной власти, подразделениями банков, администрациями муниципальных районов и городских округов, а также операторами связи с 2019 года.

* * *

Реконструкция Махачкалинского международного аэропорта стала одним крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Дагестане при поддержке федерального центра. Как отмечает газета "Дагестанская правда", актуальность проекта связана с высоким потенциалом туристической отрасли региона, о чем свидетельствует увеличивающийся из года в год пассажиропоток через воздушную гавань столицы республики, и в этом году цифры посещаемости могут удвоиться. Дагестан – важный участок транспортного коридора, соединяющего европейскую часть РФ с Азией. В новых геоэкономических условиях, когда идет переориентирование внешнеэкономических направлений с западного на восточное, возрастает и значение самого Дагестана как важного транспортного узла. Чтобы полностью использовать открывшиеся возможности, требуется создание транспортной инфраструктуры на порядок выше, чем она есть сейчас. Об этом говорил глава Дагестана Сергей Меликов в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума.

Существующие на данный момент возможности аэропорта современным требованиям не отвечают. Одной из главных проблем остается состояние и технические характеристики взлетно-посадочной полосы. Ее длина составляет всего 2,64 км, что не достаточно для приема крупных воздушных судов с требуемой интенсивностью. Например, Airbus A320/A330 и Boeing 737/767 принимаются с ограничениями по массе, а широкофюзеляжные Boeing 777/747 и Ан-124 вовсе не допущены.

Устранить проблемы призван второй этап реконструкции аэропорта. Первый этап закончился в 2014 году. Но темпы увеличения пассажиропотока идут с опережающим графиком, и аэропорт исчерпал свои возможности. Второй этап предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 метров и шириной 45 метров. Планируется расширение перрона с увеличением мест стоянок самолетов, установка светосигнального оборудования с обоих курсов посадки, устройство водосточно-дренажной системы вдоль новой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек с очистными сооружениями, реконструкция существующих и строительство двух соединительных рулежных дорожек, строительство основной и стартовой аварийно-спасательных станций.

По словам генерального директора АО "Аэропорт Махачкала" Саида Рамазанова, стоимость проекта реконструкции превышает 10 млрд рублей. Техническое задание на разработку проектной документации согласовано с Минтрансом РФ и Росавиацией. Срок реализации проекта до 2025 года. "Второй этап реконструкции аэропорта позволит снять имеющиеся ограничения по массе и интенсивности выполнения взлетно-посадочных операций для допущенных в настоящее время воздушных судов, а также допустить к эксплуатации новые типы воздушных судов, повысить качество обслуживания пассажиров, даст возможность увеличить ежегодный поток в 5 миллионов. Это создать в республике более 200 новых рабочих мест, объем налоговых поступлений составит порядка 365 млн рублей, в том числе 129 млн рублей в консолидированный бюджет Дагестана, – сообщил Рамазанов.

На днях воздушной гавани дагестанской столицы состоялась торжественная встреча первого рейса авиакомпании Nordwind из Уфы. По словам Рамазанова, в туристический сезон планируют развить еще несколько направлений, в том числе и в ближнее зарубежье.

* * *

Газета "Южная Осетия" со ссылкой на декана экономического факультета ЮОГУ, кандидата экономических наук, сотрудника отдела социально-экономических исследований ЮОНИИ Елкана Харебова пишет, что ВВП республики за последние пять лет вырос на 35%. Объем промышленной продукции и услуг промышленного характера вырос на 90%. Среднемесячная заработная плата в отраслях экономики повысилась на 47% и достигла 24042 рублей. Среднемесячные денежные доходы на душу населения выросли за те же пять лет на 52% и составили 13948,7 рублей.

В то же время в структуре ВВП отмечается наиболее высокий удельный вес государственного сектора экономики. Многие факторы, формирующие экономический потенциал, не отвечают требуемым условия. Это изношенность большей части основных фондов, нехватка трудовых ресурсов соответствующей квалификации, особенно в сельской местности, неразвитая банковско-кредитная и финансовая системы. Динамика многих видов производимой в РЮО продукции сельского хозяйства в натуральном выражении имеет тенденцию к снижению. По большинству видов продовольственных товаров республика покрывает потребности всего лишь на несколько процентов, а это является угрозой продовольственной безопасности республики.

Нужны конкретные отраслевые программы с соответствующими заложенными средствами в бюджете. Необходимо привлекать инвестиционные ресурсы. За последние шесть лет имеет место рост валовых инвестиций в экономику республики с 443,9 млн. рублей до 1787,7 млн. рублей, однако эти объемы явно недостаточны для динамичного развития экономики РЮО. С учетом имеющихся природно-климатических условий республика может успешно производить и экспортировать продукцию агропромышленного комплекса. Мировой опыт показывает, что эта отрасль тянет за собой и ряд других. Также необходимо придать импульс молодежному предпринимательству, целесообразна грантовая поддержка молодежных стартапов. "К сожалению, сегодня большинство выпускников нашего университета видит себя в государственных, силовых или банковских структурах. Считаю, необходимо создать сопутствующую инфраструктуру для стимулирования предпринимательской деятельности молодежи", - подчеркнул ученый.

Он напомнил, что долгие годы привлечение инвестиций в республику тормозилось по причине политического статуса. Крупные российские компании и банковские структуры боясь санкций, не заходили на местный рынок. Сейчас есть надежда, что ситуация изменится, так как большинство из них оказались под крупными санкциями и уже нет смысла опасаться этой угрозы. В качестве привлекательных для частного инвестора ниш Харебов назвал туризм — при создании соответствующей инфраструктуры и умелого маркетингового продвижения территории, - и возможность производства экологически чистых продуктов питания. В 2021 году товарооборот РФ с Южной Осетией составил более 130 млн дол., увеличившись на 48,48% по сравнению с 2020 годом. Для роста этой тенденции надо активнее позиционировать себя на различных форумах и инвестиционных площадках. Можно расширять рынок сбыта продукции в ДНР и ЛНР, Абхазии и Сирии, предлагает ученый.

* * *

Единые стандарты кавказского гостеприимства приняты в регионах Северного Кавказа в рамках реализации нового туристического проекта "Кавказ Gran Turismo". Они утверждены 30 июня 2022 года приказами органов исполнительной власти в сфере туризма Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской республики, а также республики Адыгея. Документ стал результатом совместной работы регионов, направленной на повышение уровня сервиса и качества услуг, оказываемых индустрией гостеприимства макрорегиона, информирует газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра".

"Стандарты" разработаны в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в виде методических рекомендаций и являются пошаговой инструкцией добровольного внедрения стандартов качества услуг, единых на всем Северном Кавказе. Они включают четыре основных раздела, регламентирующих работу коллективных средств размещения: "Базовый операционный стандарт качества оказания услуг службой приема и размещения", "Базовый операционный стандарт качества оказания услуг службой содержания номерного фонда", "Базовый операционный стандарт качества оказания услуг службой питания", "Базовый операционный стандарт качества оказания услуг службой благоустройства территории".

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов отметил, что для региона, который в последние годы стремительно наращивает турпоток, стандарты гостеприимства сейчас особенно важны. “С учетом взрывного роста турпотока, наращивания инфраструктуры туризма, в которой мы так нуждаемся, расширения линейки турпродуктов, я считаю, принятие данного документа важным шагом, направленным на повышение общего уровня туристской отрасли республики и качества предоставляемых услуг. Сейчас наша задача – донести эти стандарты до владельцев средств размещения, чтобы они могли использовать их как руководство, рекомендации в своей деятельности”, – приводит слова министра газета "Дагестанская правда".

Проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе реализуется в рамках соглашения подписанного министрами туризма восьми регионов 8 апреля в Дербенте. Проект объединяет усилия регионов СКФО и республики Адыгея по развитию и продвижению туристического потенциала. 20 мая в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию большого летнего сезона 2022 на Северном Кавказе и представлению единого туристического бренда "КАВКАЗ Gran Turismo", где министры туризма регионов СКФО и Адыгеи представили туристам свои предложения по отдыху и оздоровлению для организации маршрут большого путешествия по Северному Кавказу, говорится на сайте Минтуризма Ингушетии.

* * *

Агентство "Абхазия-информ" опубликовало подборку шести необычных памятников природы республики, которая становится все популярнее среди туристов. Не последнюю роль в этой тенденции играет уникальная природа страны.

Во-первых, озеро Рица. Вода в нем имеет разные оттенки – в Рицу впадают две реки. Именно поэтому весной и летом озеро приобретает цвет изумруда, а осенью и зимой – становится синим. Рица окружена горами, лесистые склоны и снежные шапки которых создают особенно живописную картину. Глубина озера достаточно большая – 150 метров. Флора и фауна Рицы очень интересна – это и различные виды рыб, и микроскопические водоросли. Поэтому здесь часто бывают аквалангисты.

Вторым идет Юпшарский каньон, образованный в результате землетрясения. Название свое получил по находящейся здесь реке Юпшара, которая вытекает из озера Рица. У каньона есть и другое название: "Каменный мешок" – его дали местные из-за его внешнего вида места. Каньон довольно протяженный (8 км) и высокий (400 м). В конце пути ждут "Юпшарские ворота" – место, где скалы почти полностью смыкаются, оставляя небольшую полоску неба. Неподалеку находятся водопад под названием "Мужские слезы" и причудливой формы обломок скалы – "Камень поцелуев".

Одним из самых загадочных достопримечательностей является "Молочный водопад". Свое название он получил из-за белого цвета воды, стекающей по склонам – создается впечатление, как будто это та самая молочная река из сказки. Местные жители говорят, что вода здесь целебная и помогает сохранить молодость. Поэтому, ее нередко используют в косметических целях, а под прохладными струями можно встретить десятки туристов.

Гора Мамдзышха находится недалеко от городка Гагры. К горе примыкает еще один хребет, от которого можно спуститься к Голубому озеру. Подняться на вершину можно по дороге, спроектированной в начале XX века. По пути есть две смотровые площадки, на них можно передохнуть и насладиться видами Черного моря. На самой вершине можно угоститься местным чаем и альпийским сыром. Спуститься вниз можно и на параплане.

Голубое озеро многие знают по фильму "Земля Санникова". Оно располагается в Рицинском парке. Свое название озеро получило из-за яркого оттенка цвет воды – на дне находятся залежи лазурита. Местные жители рассказывают о озере множество легенд. Хотя считается, что вода в нем обладает омолаживающими свойствами, купаться никто не рискует – температура держится на уровне +10°С. Несмотря на это, зимой озеро практически не замерзает, благодаря подземным ключам.

Уникальность Гегского водопада в том, что вода бьет из середины скалы. Причина природного чуда – река Гега, вода которой попадает в пещеру. Далее она пробивается сквозь щель, образуя поток воды высотой в 70 метров. В скале также есть грот – из него можно собирать вкусную прохладную воду. Водопад находится близ курорта Гагра, но добираться сюда лучше на машине или с туристической группой. В этом месте снимали эпизоды "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона".