Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев взял "золото" Европейского турнира

3 июл. 21:14

Сегодня на открытом Европейском турнире среди взрослых, проходящем в городе Клуж-Напока в Румынии, еще один азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) завоевал золотую медаль.

До него азербайджанские дзюдоисты Назир Талыбов (60 кг), Тельман Велиев (73 кг) завоевали золотые, а Рашад Йелкиев (60), Руслан Пашаев (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг) бронзовые медали, - передает Тренд.

На турнире Азербайджан представляют 17 дзюдоистов - 14 мужчин и 3 женщины. Всего в открытом Европейском турнире принимают участие 150 дзюдоистов и 62 дзюдоистки из 33 стран.