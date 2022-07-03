Валерия отменила свой концерт в Пятигорске

3 июл. 20:57

Народная артистка России, народная артистка Чеченской и Кабардино-Балкарской республик Певица Валерия (Валерия Перфилова) отменила свой концерт перед гостями и жителями Пятигорска, который планировался во Дворце культуры "София" 4 июля.

Концерт перенесен на более поздние даты из-за осложнений, возникших у артистки после коронавируса, которым она переболела уже во второй раз, - написала в соцсетях сама певица.

"Переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось. Общее самочувствие хорошее - живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь", - написала Валерия, передает "АиФ-Ставрополье".

Исполнительница попросила прощения у поклонников и заверила, что билеты остаются действительными, пообещав приехать в ближайшие возможные даты – это сентябрь. Концерты Валерии также отменены в Сочи и Краснодаре.