Премьер Австралии привез Украине в подарок новые санкции против России

3 июл. 20:43

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом за всю историю визите в Киев премьер-министра Австралии Энтони Албанеза.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Австралии Энтони Албанеза. Это первый визит главы австралийского правительства в нашу столицу за всю историю отношений двух стран", - написал Зеленский сегодня в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он также опубликовал видео-фрагменты переговоров членов австралийской делегации с представителями офиса украинского президента.

Ну и как же без подарка? Австралийский премьер на встрече с Зеленским заверил, что его страна запретит ввоз на австралийскую территорию российского золота, а также введет санкции еще против 16 граждан России, - пишет агентство Reuters.

Среди новых лиц в санкционном списке будут министры и бизнесмены. После этого общее число граждан РФ, оказавшихся под санкциями в Австралии, достигнет 843, отмечает агентство.