РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция и правозащитники критикуют Грецию за притеснение мигрантов на Лесбосе

"Сабах"
Турция и правозащитники критикуют Грецию за притеснение мигрантов на Лесбосе

Протестующие из правозащитных организаций прибыли на греческий остров Лесбос, чтобы выступить против выдворения мигрантов, пытающихся добраться до Европы. Как отмечает турецкая "Сабах", демонстранты выразили недовольство действиями греческой береговой охраны и агентства по охране границ ЕС Frontex. "Притеснение убивает людей" и "Сожгите границы" - вот некоторые из лозунгов на плакатах, поднятых протестующими во время марша вдоль гавани Лесбоса.

Министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис заявил, что все жалобы на отпор со стороны греческих сил оказались необоснованными. Но организации по оказанию помощи годами обвиняют греческих чиновников в том, что они выталкивают людей обратно в Турцию. Греция же утверждает, что просто защищает свои границы, которые также являются внешними границами Европейского союза. "Первоочередной задачей является защита жизней в соответствии с международным правом", - заявил Плакиотакис, отметив, что за последние годы в Средиземном море спасены десятки тысяч человек.

Турция и организации по защите прав человека неоднократно осуждали незаконную практику отталкивания мигрантов Грецией, заявляя, что это нарушает гуманитарные ценности и международное право, ставя под угрозу жизни уязвимых мигрантов, в том числе женщин и детей.

20 июня Командование береговой охраны Турции заявило, что с 2020 года оно спасло 33964 нелегальных мигранта в ходе 1295 инцидентов, связанных с притеснениями со стороны береговой охраны Греции. Анкара настоятельно призвала Грецию и Европейский союз действовать в соответствии с международным правом и правами человека.

810 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version