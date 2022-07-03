Литовские компании помогут Азербайджану восстановить Карабах

3 июл. 20:28

Компании из Литвы уже ведут обсуждения об участии в проектах по восстановлению в Карабахе, - рассказал посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас.

"Больше литовских компаний может быть заинтересовано в участии в восстановительных работах, особенно учитывая тот факт, что Азербайджан планирует создать "зеленую" зону и построить в этих регионах "умные" села и "умные" города, а страны ЕС, включая Литву, имеют довольно хороший опыт в этих сферах", - поведал Навикас, передает Тренд.

Литва также может помочь Азербайджану в восстановлении памятников архитектуры.

"Еще одна сфера, в которой мы можем помочь - это восстановление культурного наследия в Карабахе и прилегающих районах. Литовские специалисты в этой области уже контактируют с азербайджанскими коллегами", - отметил он.

Литва особенно заинтересована в поиске возможностей для сотрудничества с Азербайджаном в инновационных и высокотехнологичных секторах - особенно в секторах ИКТ и возобновляемых источников энергии, а также в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, - добавил посол.