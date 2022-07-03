Джефф Безос осадил Байдена после его слов о России

3 июл. 20:17

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил в неловкое положение президента США Джо Байдена после его очередного заявления о том, что инфляция в США растет из-за действий России на Украине.

"Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности", - написал глава американского государства в своем аккаунте Twitter, призвав предпринимателей немедленно снизить стоимость топлива на АЗС.

В ответ Безос обвинил Байдена в незнании основных законов экономики.

"Ой. Инфляция - слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", - отметил бизнесмен, передает РИА Новости.

Напомним, Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине, а высокую инфляцию в США он назвал "путинским подорожанием". Президент России Владимир Путин, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать, а американские проблемы с продовольствием и топливом - это результат системных ошибок вашингтонской администрации и европейской бюрократии.