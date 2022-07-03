Самолет из Москвы в Сочи прилетел без багажа его пассажиров

3 июл. 19:59

В аэропорту курортного Сочи приключился казус с самолетом "Аэрофлота" прилетевшим с туристами из столицы – в лайнер забыли загрузить багаж в "Шереметьево", - сообщили в пресс-службе аэропорта города-курорта.

Происшествие вызвало неразбериху при получении вещей, недовольные гости хотели разобраться, что стало с их вещами. Затерявшийся багаж отправили на следующих рейсах, и сейчас авиаперевозчик отправляет его по указанным пассажирами адресам, - передает "АиФ-Юг".

Авиакомпания "Аэрофлот" разбирается в причинах произошедшего с обслуживающей компанией аэропорта "Шереметьево", - пояснили в пресс-службе аэропорта Сочи.