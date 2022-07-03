Крымские спасатели избавили от подтоплений большую часть территорий

3 июл. 19:43

Крымские спасатели освободили от воды 406 частных домовладений, 1153 приусадебных участка, 7 соцобъектов и 3 многоквартирных дома, в зоне подтопления в Крыму остались лишь 25 частных домов и 26 приусадебных участков, сообщили сегодня в МЧС по Крыму.

"За текущие сутки откачано 27 частных домовладений и 2 многоквартирных дома. Всего с нарастающим итогом откачано 214 домов и 3 многоквартирных дома", – уточнили в МЧС, передает "АиФ-Крым".

Помимо частных домовладений и приусадебных участков подтопленными остаются один социально-значимый объект и три многоквартирных дома.

Сотрудники министерства продолжают работать над ликвидацией последствий подтоплений.