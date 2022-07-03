РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Крымские спасатели избавили от подтоплений большую часть территорий

Крымские спасатели избавили от подтоплений большую часть территорий

Крымские спасатели освободили от воды 406 частных домовладений, 1153 приусадебных участка, 7 соцобъектов и 3 многоквартирных дома, в зоне подтопления в Крыму остались лишь 25 частных домов и 26 приусадебных участков, сообщили сегодня в МЧС по Крыму.

"За текущие сутки откачано 27 частных домовладений и 2 многоквартирных дома. Всего с нарастающим итогом откачано 214 домов и 3 многоквартирных дома", – уточнили в МЧС, передает "АиФ-Крым".

Помимо частных домовладений и приусадебных участков подтопленными остаются один социально-значимый объект и три многоквартирных дома.

Сотрудники министерства продолжают работать над ликвидацией последствий подтоплений.

2225 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version