Власти Запорожья назвали пиратством задержание российского судна в Турции

3 июл. 19:29

Задержание в Турции судна с зерном – это часть плана обвинения РФ в мировом голоде и классический пример пиратства, - заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться", - рассказал Рогов, передает РИА Новости.

"Из сообщений в СМИ говорится, что на задержанном судне 4,5 тыс т зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тыс т. По сути это классическое пиратство. Даже если я сто раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию", - добавил он.

Напомним, сегодня представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил факт задержания российского судна, якобы перевозившего украинское зерно. О задержании судна также сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник, сейчас судно стоит перед входом в порт.

Первое за несколько месяцев судно с грузом зерна в 7 тыс т ушло из порта Бердянска 30 июня, после чего Киев просил Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее из Бердянска украинское зерно.