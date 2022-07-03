Белый дом не находит времени для переговоров России и Украины

3 июл. 19:16

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.

"Сейчас США должны продолжать оказывать поддержку Украине – что мы и делаем. Президент Владимир Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас не подходящее время для такого рода обсуждений, и президент РФ Владимир Путин определенно не продемонстрировал признаков интереса к переговорам", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, "которая лишь со стороны США уже превышает $7 млрд".

Несмотря на то, что Белый дом неоднократно утверждал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине, он продолжает выделять Украине все новую военную помощь. На текущей неделе президент США Джо Байден отдельно подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине такого рода поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России и согласиться на них.

Также Дмитрий Песков отметил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.