Греция обвинила Эрдогана во вмешательстве в ее внутренние дела

3 июл. 18:59

Греческие политики обвинили во вмешательстве во внутренние дела президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который накануне выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".

Как полагают чиновники греческого правительства, Эрдоган таким образом выразил поддержку лидеру оппозиционной партии СИРИЗА Алексису Ципрасу.

"Совершенно очевидно, что постоянное усиление нашей страны на всех фронтах, в экономике, в дипломатии, в наших возможностях сдерживания вызывает у господина Эрдогана крайний дискомфорт. И это заставляет его переходить все рамки. Теперь он предпринял попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Вполне естественно, что господину Эрдогану не нравится правительство, добивающееся успеха для родины", - сказал официальный представитель правительства Яннис Иконому телеканалу Skai, передает ТАСС.

"Греческое общество обладает как зрелостью, так и историческими знаниями, чтобы закрыть уши для такого рода невероятных вызовов. Все, чего добилась страна, все, что так раздражает господина Эрдогана, - это заслуга продуманной, трезвой, осмысленной и эффективной политики. Это успех премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, это успех правительства", - сказал Иконому.

С аналогичным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис.