Российские дипломаты покидают Болгарию

3 июл. 18:43

Российские дипломаты и сотрудники российских дипведомств, объявленные персонами нон грата, сегодня покидают территорию Болгарии, - сообщили в посольстве России в стране.

"Процедуры паспортного и таможенного контроля завершены. Сейчас завершается посадка, всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек - дипломаты, технический персонал и члены их семей", - сообщил один из представителей посольства России, продолжающий работу в Болгарии, передает ТАСС.

Отъезд россиян вызвал ажиотаж со стороны болгарских СМИ, десятки журналистов работали в аэропорту. Также в болгарской воздушной гавани действовали усиленные полицейские наряды.

Решение выслать из страны 70 российских дипломатов и представителей технического персонала российских дипведомств, в том числе советника-посланника Филиппа Воскресенского, а также генеральных консулов России в Варне и Русе Владимира Климанова и Андрея Громова, директора Российского культурно-информационного центра Юрия Макушина и других, которые были объявлены персонами нон грата, болгарское руководство приняло 28 июня.

В аэропорту Софии Воскресенский в кратком выступлении перед болгарскими СМИ выразил благодарность болгарам за поддержку в сложный момент кризиса двухсторонних отношений. "Огромная благодарность к болгарам, которые оказывали нам поддержку в эти дни и не только. Никто из нас, кого решили выслать из страны, не работал против Болгарии, напротив - все работали над развитием двухсторонних отношений. Эти действия по экстрадиции незаконны и не имеют под собой оснований", - подчеркнул Воскресенский.

Из-за нехватки сотрудников приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне.

Правительство Болгарии свело к нулю возможность работы российского диппредставительства в Софии, - заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное..., а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия страны в России.