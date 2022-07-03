СМИ: в Турции задержали российский сухогруз

3 июл. 18:28

Представители турецкой таможни по требованию Киева задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно, - заявил сегодня посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Мы полностью сотрудничаем с Турцией. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", - цитирует слова дипломата ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель турецкой таможни также подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, однако конкретных решений по данному поводу не принято.

"Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать", - цитирует РИА Новости собеседника, пожелавшего остаться неназванным.

Напомним, двумя днями ранее Киев потребовал у Анкары задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, которое якобы перевозит украинское зерно из Бердянска. Как сообщил чиновник из украинского МИД, на судне якобы находится около 4,5 тыс т зерна из Бердянска. В свою очередь в письме офиса генпрокурора Украины в Минюст Турции от 30 июня говорится, что судно с 7 тыс т груза якобы направляется в турецкий город Карасу.