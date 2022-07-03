Турция скоро получит туркменский газ

3 июл. 18:10

Подготовка доставки туркменского газа на турецкий рынок приближается к завершению, - сообщил сегодня вице-президент страны Фуат Октай.

"Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению", - заявил Октай, передает Sputnik.

Перекачка газа в страну по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP) может быть эффективной в случае его расширения, и это может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа, - сообщил ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, добавив, что подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата, - отметил Октай, пояснив, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной и что это делает средний коридор гораздо более привлекательным. Также Октай отметил, что Анкара хочет его активировать во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры посредством каспийского перехода.

Напомним, газопровод TANAP протянулся из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. По нему часть газа идет в Европу через Турцию с лета 2018 года.