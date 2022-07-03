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Аксенов пообещал жителям освобожденной ЛНР помощь Крыма

Аксенов пообещал жителям освобожденной ЛНР помощь Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут им помощь в восстановлении мирной жизни в республике.

"Поздравляю всех луганчан с долгожданным днем, который жители республики и оккупированных районов Луганской области ждали долгие восемь лет. К сожалению, многие из них погибли от рук пособников киевского режима, так и не дождавшись вести о победе. В рядах освободителей Луганщины воевали и добровольцы-крымчане", - написал Аксенов в Telegram-канале, передает РИА Новости.

В скором будущем и земля Донецка, а также других областей Украины будет полностью очищена от "нацистской нечисти", - выразил уверенность Аксенов, отметив: Впереди у жителей ЛНР строительство мирной жизни, восстановление разрушенных городов и сел. Крымчане, как и весь народ России, подставят плечо братьям на освобожденных территориях, чтобы как можно скорее здесь воцарились мир и безопасность", - написал он.

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