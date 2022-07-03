СМИ: ВСУ Украины убедились в бесполезности западных БПЛА

3 июл. 17:44

Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.

Использование дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий не имеет смысла, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют, - отмечают эксперты, передает РИА Новости.

США планировали отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам турецкие Bayraktar TB2, однако Киев отказался от такой техники, поскольку аппарат стоимостью $10 млн собьют во время первого же вылета, - уточнили военные.

Сейчас украинское руководство, требует у США и других западных союзников современные истребители последних поколений, - говорится в публикации.