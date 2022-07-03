СМИ: Высший Суд Израиля отменил ограничения для въезда украинцев

3 июл. 17:13

Израильский Высший Суд Справедливости отменил решение МВД об ограничении въезда граждан Украины в Израиль, - пишет издание "Едиот Ахронот".

Граждане Украины теперь смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Ранее для людей из зоны боев на Украине, кто ищет временное убежище в Израиле, действовал временный план, предусматривавший регистрацию на сайте МВД и получение специального разрешения. МИД Израиля отмечает, что практика предварительной регистрации действовала и в пандемию коронавируса даже при наличии соглашений о безвизовом обмене, - передает РИА Новости.

Министр внутренних дел Айелет Шакед сообщила, что Израиль примет 5 тыс беженцев с Украины, на первом этапе им будет выдана временная виза на три месяца, а если по истечении их трехмесячной визы боевые действия на их родине не прекратятся, то им разрешат работать.