Минюст Турции: Швеция и Финляндия остаются под гнетом обязательств перед Турцией

3 июл. 16:58

Швеция и Финляндия не станут членами НАТО, если не выполнят обязательств, принятых перед Анкарой, - заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

"То, что мы сделали, повысило репутацию Турции как внутри страны, так и за ее пределами. Турция стала страной, к голосу которой прислушиваются во всех смыслах. Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETО и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами НАТО", - цитирует слова Боздага газета Star.

"Турция - страна, которая верна своему слову. Наше право ожидать, что перед нами останутся верными своим обещаниям", - подчеркнул Боздаг.

Коснувшись турецкой оппозиции, которая недовольна позицией Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО, Боздаг отметил, что оппозиция пытается исказить этот успех.

Напомним, перед саммитом НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.