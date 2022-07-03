Словакия заявила о возможных новых поставках оружия Украине

3 июл. 16:45

Словакия готова поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, - сообщило Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера.

"Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Словацкий премьер отказался говорить об этом подробнее, сославшись на просьбу Украины не конкретизировать количество этой техники.