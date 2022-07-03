Акулы-людоеды продолжают нападать на людей в Хургаде

3 июл. 16:30

Министерство окружающей среды Египта сегодня сообщило о гибели еще одной женщины в результате нападения акулы в районе Хургады.

"Как только было получено сообщение о том, что две женщины подверглись нападению акулы во время плавания в Сахль-Хашиш к югу от Хургады, была сформирована рабочая группа специалистов для выяснения всех обстоятельств. Губернатор Красного моря генерал-майор Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность человека в этом районе в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей", - говорится в обнародованном заявлении ведомства, передает ТАСС.

Подробности второй смертельной атаки хищника на человека не приводятся.

Напомним, двумя днями ранее пятницу гражданка Австрии погибла в результате нападения акулы. Хищница откусила ей руку и ногу, женщина умерла от болевого шока по дороге в больницу.